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Появилось видео с места ЧП с вертолетом, задевшим провода под Таганрогом

14 июля 2023, 05:04
Фото: 1MI
Жители Ростовской области заявили о вертолете, который во время полета оборвал провода, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

Автор опубликовал видео, показав пролетающий вертолет и остановившиеся автомобили. По его словам, он задел и оборвал провода, когда пролетал над трассой.

Водители рассказали, что это произошло на дороге между Ростовом и Таганрогом. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

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Между тем, пользователи в комментариях начали интересоваться, почему вертолет летел так низко. В целом многих удивило произошедшее.

Ранее появились кадры с вертолета, который тушил пожар на рынке «Альтус» под Ростовом.

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«Нечего летать так низко»: ростовчане прокомментировали заявление о ЧП с вертолетом
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