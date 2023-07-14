Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Автор опубликовал видео, показав пролетающий вертолет и остановившиеся автомобили. По его словам, он задел и оборвал провода, когда пролетал над трассой.
Водители рассказали, что это произошло на дороге между Ростовом и Таганрогом. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Между тем, пользователи в комментариях начали интересоваться, почему вертолет летел так низко. В целом многих удивило произошедшее.
Ранее появились кадры с вертолета, который тушил пожар на рынке «Альтус» под Ростовом.