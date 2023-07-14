Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Напомним, что основатель ЧВК Евгений Пригожин на военной технике вошел в Ростов-на-Дону в конце июня, что российские власти приравняли к вооруженному мятежу. Ситуацию разрешили мирно в рамках проведенных переговоров.
Теперь президент рассказал корреспонденту «Коммерсанта», что юридически ЧВК «Вагнер» не существует. Дело в том, что в России нет закона о частных военных организациях.
«Группа есть, но юридически не существует. Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Его нужно обсуждать в Государственной думе, в правительстве», — уточнил президент.
Ранее военкор Сладков заявил, что ЧВК «Вагнер» передала Минобороны склад в Ростове.