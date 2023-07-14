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Президент РФ Путин назвал статус ЧВК «Вагнер» после мятежа в Ростове-на-Дону

14 июля 2023, 05:36
Фото: 1MI
Президент России Владимир Путин заявил, что юридически ЧВК «Вагнер» не существует, пишут СМИ.

Напомним, что основатель ЧВК Евгений Пригожин на военной технике вошел в Ростов-на-Дону в конце июня, что российские власти приравняли к вооруженному мятежу. Ситуацию разрешили мирно в рамках проведенных переговоров.

Теперь президент рассказал корреспонденту «Коммерсанта», что юридически ЧВК «Вагнер» не существует. Дело в том, что в России нет закона о частных военных организациях.

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«Группа есть, но юридически не существует. Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Его нужно обсуждать в Государственной думе, в правительстве», — уточнил президент.

Ранее военкор Сладков заявил, что ЧВК «Вагнер» передала Минобороны склад в Ростове.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Путин#Евгений Пригожин#Вооруженный мятеж#Частные военные организации#Правительство#Государственная дума#ЧВК#Вагнер#Илья Протвинов
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