РЭО: определили уровень обработки и утилизации ТКО в регионах за полугодие

Posted Сегодня, 18:15
Published Сегодня, 18:15
Modified Сегодня, 18:15
Updated Сегодня, 18:15
По словам гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, в компании производится постоянный сбор данных, касающихся объемов обработки и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) в регионах страны. «За первое полугодие 2023 года, согласно мониторингу, доля ТКО, направленных на обработку (сортировку), в Российской Федерации составила 52,9%, на утилизацию — 12,6%. При этом по итогам 2022 года, согласно уточненным отчетам, доля отходов, направленных на утилизацию, составила 11,9% от массы образованных ТКО. Доля твердых ТКО, направленных на обработку, составила 49,9%», — отметил глава РЭО, пишет nashgorod.ru.
Необходимость сокращения объема захоронений ТКО с целью снижения экологической нагрузки на население страны обозначена в рамках национального проекта «Экология». Ключевой задачей публично-правовой компании «Российский экологический оператор», учрежденной 14 января 2019 года по указу главы государства, является формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории России. В рамках нацпроекта к 2030 году было запланировано достичь 100% сортировки ТКО и сокращения на 50% объема отходов, направляемых на полигоны.
Этих результатов можно достичь при помощи построения экономики замкнутого цикла в Российской Федерации.