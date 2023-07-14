РЭО: определили уровень обработки и утилизации ТКО в регионах за полугодие

По словам гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, в компании производится постоянный сбор данных, касающихся объемов обработки и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) в регионах страны. «За первое полугодие 2023 года, согласно мониторингу, доля ТКО, направленных на обработку (сортировку), в Российской Федерации составила 52,9%, на утилизацию — 12,6%. При этом по итогам 2022 года, согласно уточненным отчетам, доля отходов, направленных на утилизацию, составила 11,9% от массы образованных ТКО. Доля твердых ТКО, направленных на обработку, составила 49,9%», — отметил глава РЭО, пишет nashgorod.ru.