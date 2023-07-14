Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Они рассказали «Блокнот Ростов», что образовательное учреждение закрыто на ремонт с 2020 года. По их словам, во дворе до сих пор разложены строительные материалы, а рабочие делают все неспешно.
«Родители опасаются, что их дети и в этом году не смогут пойти в школу, тогда им придется ездить в другие районы», — пишет издание.
Отмечается, что местные жители жаловались в различные ведомства, но ситуация не меняется. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее власти в Ростовской области сорвали сроки ликвидации ям на дорогах. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.