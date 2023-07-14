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Ростовчане заявили о затянувшемся двухлетнем ремонте школы № 44

14 июля 2023, 08:03
Фото: МБОУ Школа №44 города Ростова-на-Дону
Ростовчане заявили о затянувшемся двухлетнем ремонте школы № 44
В Ростове-на-Дону затянулся ремонт школы №44, который должен был завершиться к апрелю 2023 года, сообщили местные жители.

Они рассказали «Блокнот Ростов», что образовательное учреждение закрыто на ремонт с 2020 года. По их словам, во дворе до сих пор разложены строительные материалы, а рабочие делают все неспешно.

«Родители опасаются, что их дети и в этом году не смогут пойти в школу, тогда им придется ездить в другие районы», — пишет издание.

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Отмечается, что местные жители жаловались в различные ведомства, но ситуация не меняется. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее власти в Ростовской области сорвали сроки ликвидации ям на дорогах. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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