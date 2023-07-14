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Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за урагана до 15 июля

14 июля 2023, 07:45
Фото: 1MI
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за урагана до 15 июля
В Ростовской области до 15 июля будет действовать штормовое предупреждение из-за неблагоприятной погоды, сообщили в региональном УМЧС.

Погодные условия могут испортиться в пятницу с 12 до 14 часов, в это время ожидаются ливни с грозами и градом. Порывы ветра могут достигнуть 25 метров в секунду, что способно привести к падению деревьев.

«Утром и днем 15 июля в северных и восточных районах скорость ветра достигнет 28 метров в секунду», — сказано в сообщении.

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Местных жителей призвали быть внимательными и осторожными.

Ранее появление смерча на Гребном канале в Ростове засняли на видео очевидцы. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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