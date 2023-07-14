Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Updated Сегодня, 07:47
Погодные условия могут испортиться в пятницу с 12 до 14 часов, в это время ожидаются ливни с грозами и градом. Порывы ветра могут достигнуть 25 метров в секунду, что способно привести к падению деревьев.
«Утром и днем 15 июля в северных и восточных районах скорость ветра достигнет 28 метров в секунду», — сказано в сообщении.
Местных жителей призвали быть внимательными и осторожными.
Ранее появление смерча на Гребном канале в Ростове засняли на видео очевидцы. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.