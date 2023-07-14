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Сити-менеджер Таганрога объяснил, что за пугающий хлопок слышали жители 14 июля

14 июля 2023, 16:33
Фото: pxhere.com
Причиной жуткого хлопка в Таганроге стал переход самолета на сверхзвуковую скорость
Причиной жуткого хлопка в Таганроге стал переход самолета на сверхзвуковую скорость, заявил сити-менеджер Андрей Фатеев.

Жители Таганрога вечером 14 июля сообщили о страшном хлопке в городе, напоминающем взрыв. В домах многих местных жителей задрожали стены и окна, сработали сигнализации машин.

Сити-менеджер Андрей Фатеев подтвердил звук хлопка в разных районах Таганрога. Со ссылкой на военных он заявил, что причиной шума стал переход самолета на сверхзвуковую скорость.

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Фатеев призвал местных жителей не поддаваться панике и сохранять спокойствие.

Вчера в Таганроге произошло другое происшествие. Вертолет Ми-28 во время полета задел и оборвал провода в городе.

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#Алина Заярная#Происшествие#Спецоперация#Соцсети#Происшествия#Город#Общество#Таганрог#Ростовская область#Андрей Евгеньевич Фатеев
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