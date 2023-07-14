Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
Жители Таганрога вечером 14 июля сообщили о страшном хлопке в городе, напоминающем взрыв. В домах многих местных жителей задрожали стены и окна, сработали сигнализации машин.
Сити-менеджер Андрей Фатеев подтвердил звук хлопка в разных районах Таганрога. Со ссылкой на военных он заявил, что причиной шума стал переход самолета на сверхзвуковую скорость.
Фатеев призвал местных жителей не поддаваться панике и сохранять спокойствие.
Вчера в Таганроге произошло другое происшествие. Вертолет Ми-28 во время полета задел и оборвал провода в городе.