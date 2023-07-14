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Стали известны подробности госпитализации экс-главы Ростовского облсуда Золотаревой

14 июля 2023, 12:50
Фото: donalnd.ru
Стали известны подробности госпитализации экс-главы Ростовского облсуда Золотаревой
Экс-главы Ростовского областного суда могли госпитализировать после отравления таблетками, пишет Don Mash.

СМИ сообщили о госпитализации в реанимацию экс-главы Ростовского областного суда Елены Золотаревой. Предположительно, она совершила неудавшуюся попытку суицида. Женщина пыталась отравиться лекарствами.

Don Mash пишет, что после передозировки у нее произошла остановка сердца. Спас Золотареву сын. Он вызвал скорую. Сейчас экс-судье промыли желудок, поставили капельницу и подключили кардиостимулятор. Она продолжает находиться в крайне тяжелом состоянии.

Экс-председатель Ростовского облсуда Золотарёва в реанимации после попытки суицида
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По разным данным, Золотарева лежит либо в отделении кардиологии, либо в отделении токсикологии БСМП.

Официальных данных о состоянии экс-судьи нет. Подробности инцидента уточняются.

Напомним, в конце мая Высшая квалификационная коллегия судей РФ позволила возбудить уголовное дело в отношении экс-председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой, подозреваемой во взяточничестве вместе со своими коллегами. Весной в Ростовской области прошли масштабные обыски в домах судей, в результате которых были обнаружены наличные на сумму около 200 миллионов рублей, а также предметы роскоши и брендовые вещи. Это спровоцировало серьезный общественный резонанс, из-за которого Елена Золотарева лишилась статуса судьи.

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