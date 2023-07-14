Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
СМИ сообщили о госпитализации в реанимацию экс-главы Ростовского областного суда Елены Золотаревой. Предположительно, она совершила неудавшуюся попытку суицида. Женщина пыталась отравиться лекарствами.
Don Mash пишет, что после передозировки у нее произошла остановка сердца. Спас Золотареву сын. Он вызвал скорую. Сейчас экс-судье промыли желудок, поставили капельницу и подключили кардиостимулятор. Она продолжает находиться в крайне тяжелом состоянии.
По разным данным, Золотарева лежит либо в отделении кардиологии, либо в отделении токсикологии БСМП.
Официальных данных о состоянии экс-судьи нет. Подробности инцидента уточняются.
Напомним, в конце мая Высшая квалификационная коллегия судей РФ позволила возбудить уголовное дело в отношении экс-председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой, подозреваемой во взяточничестве вместе со своими коллегами. Весной в Ростовской области прошли масштабные обыски в домах судей, в результате которых были обнаружены наличные на сумму около 200 миллионов рублей, а также предметы роскоши и брендовые вещи. Это спровоцировало серьезный общественный резонанс, из-за которого Елена Золотарева лишилась статуса судьи.