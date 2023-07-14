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Стало известно, из-за чего попала в реанимацию экс-глава Ростовского областного суда

14 июля 2023, 13:18
Фото: 1MI
Стало известно, из-за чего попала в реанимацию экс-глава Ростовского областного суда
Экс-глава Ростовского областного суда Елена Золотарева попала в реанимацию, предположительно, от передозировки таблетками, пишут Telegram-каналы.

СМИ сообщили о госпитализации в реанимацию БСМП экс-главы Ростовского областного суда Елены Золотаревой. Она, дескать, пыталась покончить собой. Don Mash пишет, что у женщины произошла передозировка таблетками. От смерти ее спас сын. Он вовремя вызвал врачей скорой помощи.

Экс-председатель Ростовского облсуда Золотарёва в реанимации после попытки суицида
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Сейчас Золотарева находится под наблюдением медиков. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

Официальных подробностей об инциденте пока не поступало. Информация о состоянии Золотаревой уточняется.

Напомним, в конце мая Высшая квалификационная коллегия судей РФ позволила возбудить уголовное дело в отношении экс-председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой, подозреваемой во взяточничестве вместе со своими коллегами. Весной в Ростовской области прошли масштабные обыски в домах судей, в результате которых были обнаружены наличные на сумму около 200 миллионов рублей, а также предметы роскоши и брендовые вещи. Это спровоцировало серьезный общественный резонанс, из-за которого Елена Золотарева лишилась статуса судьи.

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