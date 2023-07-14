Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
СМИ сообщили о госпитализации в реанимацию БСМП экс-главы Ростовского областного суда Елены Золотаревой. Она, дескать, пыталась покончить собой. Don Mash пишет, что у женщины произошла передозировка таблетками. От смерти ее спас сын. Он вовремя вызвал врачей скорой помощи.
Сейчас Золотарева находится под наблюдением медиков. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое.
Официальных подробностей об инциденте пока не поступало. Информация о состоянии Золотаревой уточняется.
Напомним, в конце мая Высшая квалификационная коллегия судей РФ позволила возбудить уголовное дело в отношении экс-председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой, подозреваемой во взяточничестве вместе со своими коллегами. Весной в Ростовской области прошли масштабные обыски в домах судей, в результате которых были обнаружены наличные на сумму около 200 миллионов рублей, а также предметы роскоши и брендовые вещи. Это спровоцировало серьезный общественный резонанс, из-за которого Елена Золотарева лишилась статуса судьи.