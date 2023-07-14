rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:33

Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:35

Updated Сегодня, 15:35

Изображение материала

Стало известно, кому могут отдать экспонаты бывшего музея космонавтики в Ростове

14 июля 2023, 15:33
Фото: Pxhere.com
Стало известно, кому могут отдать экспонаты бывшего музея космонавтики в Ростове
Экспонаты бывшего ростовского музея космонавтики готов разместить у себя новочеркасский «Центр тренажеростроения и подготовки персонала», пишут СМИ.

Новый жилой комплекс появится на проспекте Стачки в Ростове на месте закрытого два года назад музея космонавтики. Застраивать территорию будет компания «Максимум». Здание же музея выставили на продажу еще в 2021 году.

В Ростове на месте бывшего музея космонавтики построят 20-этажный ЖК
Узнать подробнее

«Молот» пишет, что экспонаты закрытого музея готов разместить у себя новочеркасский «Центр тренажеростроения и подготовки персонала». Сам музей не является муниципальным имуществом Ростова, а принадлежит ОАО «НПП КП „Квант“». Там передавать экспонаты пока никому не собираются.

Помимо экспонатов, не решена и дальнейшая судьба бюста Гагарину и деревьев, высаженных российскими и американскими космонавтами рядом со зданием закрытого музея. Есть вероятность, что они будут уничтожены, так как помешают застройке.

Напомним, максимальная высота новостроек, которые появятся на территории закрытого музея, составит 20 этажей. Проживать там смогут до 600 человек.

Читайте также:
Урбанист Зайцев пояснил, что будет с музеем космонавтики, вместо которого построят ЖКВ Ростове на месте бывшего музея космонавтики построят 20-этажный ЖКВ Ростове-на-Дону за 170 млн рублей продают здание единственного музея космонавтики
#Алина Заярная#СМИ#Застройка Ростова#Строительство в Ростове#Жилищное строительство#Музей в Ростове#Музей#Новости
Подпишитесь
В Ростове врачи спасают экс-главу суда, а военные решают судьбу танка ЧВК «Вагнер»
Сегодня, 15:31
Экономист разъяснил заявления властей о средней зарплате 60 тысяч рублей в Ростове
Сегодня, 14:40
Адвокат высказался о попытке суицида экс-председателя Ростовского облсуда Золотаревой
Сегодня, 14:23
Клиенты сети аптек «Апрель» в Ростовской области могут консультироваться с врачами
Сегодня, 12:33
Стилист рассказала, как ростовчанам заработать на покупках в секонд-хенде
Сегодня, 13:59