Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Новый жилой комплекс появится на проспекте Стачки в Ростове на месте закрытого два года назад музея космонавтики. Застраивать территорию будет компания «Максимум». Здание же музея выставили на продажу еще в 2021 году.
«Молот» пишет, что экспонаты закрытого музея готов разместить у себя новочеркасский «Центр тренажеростроения и подготовки персонала». Сам музей не является муниципальным имуществом Ростова, а принадлежит ОАО «НПП КП „Квант“». Там передавать экспонаты пока никому не собираются.
Помимо экспонатов, не решена и дальнейшая судьба бюста Гагарину и деревьев, высаженных российскими и американскими космонавтами рядом со зданием закрытого музея. Есть вероятность, что они будут уничтожены, так как помешают застройке.
Напомним, максимальная высота новостроек, которые появятся на территории закрытого музея, составит 20 этажей. Проживать там смогут до 600 человек.