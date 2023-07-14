Стилист рассказала, как ростовчанам заработать на покупках в секонд-хенде

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Стилист Наталья Зарубова отметила, что в дни пополнения ассортимента вместе с вещами из «масс-маркета» на вешалки попадают вещи люксовых брендов.
«Как правило, все вещи уже постираны, обработаны и отглажены — их можно продавать сразу. А можно заниматься реставрацией или переделкой и продавать дороже», — рассказывает эксперт.
Наталья Зарубова отмечает, что попавшиеся в секонд-хенде люксовые вещи нужно покупать сразу.
«Что с ними с делать, оставить или продать — второй вопрос. В любом случае покупка выгодная», — уверяет стилист.
Наталья советует обращать внимание на брендовые сумки и аксессуары. При покупке предметов одежды лучше оценить степень изношенности и возможность реставрации.
«Когда будете выставлять вещь на продажу — узнайте цену новой такой же и еще уточните, была ли она из лимитированной коллекции. Дальше цену уменьшайте в зависимости от состояния вещи. Обычно стоимость аксессуаров всегда будет превышать 5 тысяч рублей, одежда — по ситуации», — говорит эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчане стали покупать вещи в секонд-хендах и рынках после ухода западных брендов.