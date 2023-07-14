Стилист рассказала, как ростовчанам заработать на покупках в секонд-хенде

«Когда будете выставлять вещь на продажу — узнайте цену новой такой же и еще уточните, была ли она из лимитированной коллекции. Дальше цену уменьшайте в зависимости от состояния вещи. Обычно стоимость аксессуаров всегда будет превышать 5 тысяч рублей, одежда — по ситуации», — говорит эксперт.