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Стилист рассказала, как ростовчанам заработать на покупках в секонд-хенде

14 июля 2023, 13:59
Фото: Fons Heijnsbroek/cc0/wikimedia.org
Стилист рассказала, как ростовчанам заработать на покупках в секонд-хенде
Перепродажа брендовых вещей из секон-хенда может приносить от 5 тысяч рублей за каждую сделку, об этом корреспонденту RostovoGazeta рассказала ростовский стилист Наталья Зарубова

Стилист Наталья Зарубова отметила, что в дни пополнения ассортимента вместе с вещами из «масс-маркета» на вешалки попадают вещи люксовых брендов.

«Как правило, все вещи уже постираны, обработаны и отглажены — их можно продавать сразу. А можно заниматься реставрацией или переделкой и продавать дороже», — рассказывает эксперт.

Наталья Зарубова отмечает, что попавшиеся в секонд-хенде люксовые вещи нужно покупать сразу.

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«Что с ними с делать, оставить или продать — второй вопрос. В любом случае покупка выгодная», — уверяет стилист.

Наталья советует обращать внимание на брендовые сумки и аксессуары. При покупке предметов одежды лучше оценить степень изношенности и возможность реставрации.

«Когда будете выставлять вещь на продажу — узнайте цену новой такой же и еще уточните, была ли она из лимитированной коллекции. Дальше цену уменьшайте в зависимости от состояния вещи. Обычно стоимость аксессуаров всегда будет превышать 5 тысяч рублей, одежда — по ситуации», — говорит эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчане стали покупать вещи в секонд-хендах и рынках после ухода западных брендов.

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