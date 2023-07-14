В этот день ростовчане активно фотографировались на фоне танка, который стоял в воротах у здания цирка в Ростове. Кадры разлетелись по Сети, превратившись в мем. Через несколько дней власти города занялись ремонтом поврежденных военной техникой тротуаров и дорог. Провели и ремонт ворот цирка, в которых 24 июня стоял танк.