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Танк «Вагнера», застрявший в воротах ростовского цирка, передали в Минобороны РФ

14 июля 2023, 06:25
Фото: rostovgazeta.ru
Танк «Вагнера», застрявший в воротах ростовского цирка, передали в Минобороны РФ
Танк, который во время вооруженного мятежа находился в воротах цирка в Ростове-на-Дону, передали Минобороны, пишут СМИ.
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Армия РФ

Напомним, что основатель ЧВК «Вагнер» на военной технике прибыл в Ростов-на-Дону, что власти РФ посчитали вооруженным мятежом. В результате были проведены переговоры, в результате чего ситуацию удалось решить мирно.

В этот день ростовчане активно фотографировались на фоне танка, который стоял в воротах у здания цирка в Ростове. Кадры разлетелись по Сети, превратившись в мем. Через несколько дней власти города занялись ремонтом поврежденных военной техникой тротуаров и дорог. Провели и ремонт ворот цирка, в которых 24 июня стоял танк.

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Теперь «Царьград» написал, что этот танк передали в распоряжение Минобороны РФ.

«Армия РФ получила свыше двух тысяч тяжелых танков, орудий полевой артиллерии, а также боевых машин ракетных систем залпового огня „Град“», — пишет издание. Официальной информации о передаче танка, который был в Ростове, не поступало, она уточняется.

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