Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Напомним, что основатель ЧВК «Вагнер» на военной технике прибыл в Ростов-на-Дону, что власти РФ посчитали вооруженным мятежом. В результате были проведены переговоры, в результате чего ситуацию удалось решить мирно.
В этот день ростовчане активно фотографировались на фоне танка, который стоял в воротах у здания цирка в Ростове. Кадры разлетелись по Сети, превратившись в мем. Через несколько дней власти города занялись ремонтом поврежденных военной техникой тротуаров и дорог. Провели и ремонт ворот цирка, в которых 24 июня стоял танк.
Теперь «Царьград» написал, что этот танк передали в распоряжение Минобороны РФ.
«Армия РФ получила свыше двух тысяч тяжелых танков, орудий полевой артиллерии, а также боевых машин ракетных систем залпового огня „Град“», — пишет издание. Официальной информации о передаче танка, который был в Ростове, не поступало, она уточняется.