В Банке ДОМ. РФ определили самый востребованный среди населения срок вкладов

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Стоит отметить, что если в I квартале на год и более оформлялся каждый пятый вклад, то к середине года их доля достигает трети от общего числа открытых депозитов. Такой вид сбережений пользуется максимальным спросом у женщин от 50 лет и старше, при этом средний размер чека равняется 695 тысячам рублей.
«Количество клиентов, разместивших деньги на вкладах в Банке ДОМ.РФ с начала 2023 года, увеличилось в 1,5 раза по сравнению с этим же периодом в прошлом году. Драйвером роста остаются рублевые депозиты. Среди других тенденций — сроки размещения стали более длительными: на 10% выросла доля депозитов, открытых на год. Это связано с тем, что россияне перешли на сберегательную модель поведения и видят в крупных банках надежный инструмент для приумножения сбережений. Еще одна причина — более привлекательные ставки с целью удешевления процесса сохранения денежных средств», — подвел итоги работы по вкладам за первое полугодие этого года зампред правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.
Порядка 55% вкладчиков — женского пола, 45% — мужского. Классический вид сбережений в большинстве случаев выбирают для себя клиенты банка в возрасте от 50 лет. Согласно статистике, собираемой с начала текущего года, их доля составляет 63%. Кроме того, 29% сделок удалось заключить с гражданами от 35 до 50 лет, а на тех, кто младше 35 лет, приходится только 8% открытых вкладов.
Наиболее популярным инструментом сбережения по-прежнему являются рублевые депозиты — 98%. При этом у клиентов банка серьезно возросла востребованность вкладов в юанях — портфель вкладов в данной валюте стал больше на 60% относительно июля 2022 года.