В big data Tele2 научили искусственный интеллект анализировать трафик на автодорогах

Сложность разработки такого решения на стороне телеком-оператора заключается в определении во всем массиве данных именно перемещений автомобилистов и соотнесении данных об их перемещении с картой дорог. Кроме того, для продуктивного использования решения необходимо было получить максимально точные прогнозы при одновременной необходимости получать данные в режиме реального времени.