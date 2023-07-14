В Ростове-на-Дону ограничат движение из-за строительства линии скоростного трамвая

Posted 14 июля 2023, 09:47
Published 14 июля 2023, 09:47
Modified 14 июля 2023, 09:49
Updated 14 июля 2023, 09:49
В городе предстоит выполнить работы по модернизации инфраструктуры трамвая. Из-за этого перекроют проезд на участке от улицы Жданова до проспекта Солженицина.
Ограничения продлятся с 1 августа по 15 декабря. Поэтому водителям придется выбирать объездные пути во время построения маршрута.
Ранее стало известно, что движение в центре Ростова ограничат 16 июля из-за велопробега. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого движение открыли по Ворошиловскому в Ростове-на-Дону с опозданием на 4 часа.