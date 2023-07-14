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В Ростове-на-Дону ограничат движение из-за строительства линии скоростного трамвая

14 июля 2023, 09:47
Фото: pxhere.com
В Ростове на Еременко граничат движение из-за строительства линии скоростного трамвая
В Ростове-на-Дону в части улицы Еременко введут ограничения движения с августа, сообщили в городской администрации.

В городе предстоит выполнить работы по модернизации инфраструктуры трамвая. Из-за этого перекроют проезд на участке от улицы Жданова до проспекта Солженицина.

Ограничения продлятся с 1 августа по 15 декабря. Поэтому водителям придется выбирать объездные пути во время построения маршрута.

Движение в центре Ростова ограничат 16 июля из-за велопробега
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Ранее стало известно, что движение в центре Ростова ограничат 16 июля из-за велопробега. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого движение открыли по Ворошиловскому в Ростове-на-Дону с опозданием на 4 часа.

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