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В Ростове врачи спасают экс-главу суда, а военные решают судьбу танка ЧВК «Вагнер»

14 июля 2023, 15:31
Фото: 1MI
В Ростовской области госпитализируют экс-главу суда и подозревают в краже полицейских
В Ростовской области полицейских подозревают в мошенничестве, тем временем в Ростове госпитализировали бывшую главу областного суда Елену Золотареву, а знаменитый танк «Вагнера», застрявший в воротах цирка, передали Минобороны.

Госпитализация Золотаревой

СМИ сообщили о госпитализации в БСМП Ростова экс-главы Ростовского областного суда Елены Золотаревой. По неподтвержденным данным, она совершила попытку суицида. Женщина отравилась сильнодействующими таблетками.

От гибели ее спас сын. Он вовремя вызвал скорую помощь. Сейчас за жизнь Золотаревой борются медики. Ее состояние до сих пор оценивается как крайне тяжелое. По разным данным, она лежит либо в отделении кардиологии, либо в отделении токсикологии.

Официальных подробностей о госпитализации Золотаревой пока не поступало. Информация о ее состоянии уточняется.

Золотарева является фигуранткой скандального дела о коррупции в Ростовском областном суде. По версии следствия, по ее указке судьи за взятки выносили «нужные» приговоры. Золотарева была вынуждена покинуть свой пост и лишилась статуса судьи.

Золотарева является фигуранткой скандального дела о коррупции в Ростовском областном суде. Золотарева является фигуранткой скандального дела о коррупции в Ростовском областном суде.
Золотарева является фигуранткой скандального дела о коррупции в Ростовском областном суде.
Фото: donland.ru
Стали известны подробности госпитализации экс-главы Ростовского облсуда Золотаревой
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Стражи правопорядка против правопорядка

В ФСБ рассказали, что в Ростовской области уголовное дело возбуждено в отношении высокопоставленных бывшего и действующего сотрудников МВД. Их подозревают в мошенничестве.

Свои преступления они, предположительно, совершили в 2021 и 2022 годах в Белокалитвинском районе. Офицеры полиции забирали деньги, которые выделялись на премии другим сотрудникам. Подчиненных при этом они обманывали.

Если вину полицейских признают, им грозит до шести лет колонии.

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Из цирка на фронт

СМИ сообщили, что танк «Вагнера», застрявший в воротах ростовского цирка 24 июня, передали Минобороны. Танк на день стала городской достопримечательностью. Ростовчане делали на его фоне фотографии и даже просили оставить его после ухода «Вагнера» из города.

Фото: rostovgazeta.ru

Всего Минобороны получило более двух тысяч тяжелых танков, орудий полевой артиллерии, а также боевых машин ракетных систем залпового огня «Град».

Официально передачу танка пока никак не комментировали.

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