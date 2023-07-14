В Ростове врачи спасают экс-главу суда, а военные решают судьбу танка ЧВК «Вагнер»

От гибели ее спас сын. Он вовремя вызвал скорую помощь. Сейчас за жизнь Золотаревой борются медики. Ее состояние до сих пор оценивается как крайне тяжелое. По разным данным, она лежит либо в отделении кардиологии, либо в отделении токсикологии.