Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
Высшая квалификационная коллегия судей России накануне, 13 июля, прекратила отставку экс-главы Ростовского облсуда Елены Золотаревой. Таким образом, ВККС удовлетворила обращение Президиума Совета Судей.
В добровольную отставку Золотарева ушла еще в апреле после громкого коррупционного скандала. Ее и ряд других судей обвиняли во взяточничестве и вынесении «нужных» приговоров по некоторым делам. Дома у Золотаревой и других фигурантов дела прошли обыски.
Президиум Совета судей посчитал, что судья нарушила закон «О статусе судей» и Кодекс судейской этики. После прекращения отставки Золотарева лишилась всех гарантий сохранения звания статуса судьи и личной неприкосновенности и ранее положенных льгот.
Сегодня СМИ сообщили, что Золотарева совершила попытку суицида. Однако ее жизнь успели спасти медики. Сейчас она в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации. Официальная информация о ее состоянии уточняется.