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ВККС лишила Золотареву неприкосновенности судьи накануне попытки самоубийства

14 июля 2023, 17:26
Фото: pxhere.com
ВККС сняла с экс-главы Ростовского областного суда гарантию неприкосновенности
ВККС сняла с экс-главы Ростовского областного суда гарантию неприкосновенности, сообщает портал Право.ру.

Высшая квалификационная коллегия судей России накануне, 13 июля, прекратила отставку экс-главы Ростовского облсуда Елены Золотаревой. Таким образом, ВККС удовлетворила обращение Президиума Совета Судей.

В добровольную отставку Золотарева ушла еще в апреле после громкого коррупционного скандала. Ее и ряд других судей обвиняли во взяточничестве и вынесении «нужных» приговоров по некоторым делам. Дома у Золотаревой и других фигурантов дела прошли обыски.

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Президиум Совета судей посчитал, что судья нарушила закон «О статусе судей» и Кодекс судейской этики. После прекращения отставки Золотарева лишилась всех гарантий сохранения звания статуса судьи и личной неприкосновенности и ранее положенных льгот.

Сегодня СМИ сообщили, что Золотарева совершила попытку суицида. Однако ее жизнь успели спасти медики. Сейчас она в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации. Официальная информация о ее состоянии уточняется.

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