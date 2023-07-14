В добровольную отставку Золотарева ушла еще в апреле после громкого коррупционного скандала. Ее и ряд других судей обвиняли во взяточничестве и вынесении «нужных» приговоров по некоторым делам. Дома у Золотаревой и других фигурантов дела прошли обыски.