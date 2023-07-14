Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Ранее горожане рассказали RostovGazeta об уничтожении около 12 деревьев на Западном. Речь идет о зеленой зоне вдоль офисов по улице 2-й Краснодарской, которая всегда являлась излюбленным местом для прогулок людей.
Теперь пришел ответ на отправленный редакцией RostovGazeta запрос по этому поводу. Оказалось, что эти работы проводили в рамках реконструкции теплотрассы.
«Снесенные зеленые насаждения были расположены в охранной зоне коммуникаций тепловых сетей. Компенсационная посадка деревьев запланирована осенью 2023 года на территории Советского района с превышением 30% от количества сносимых», — говорится в ответе администрации.