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Власти объяснили вырубку деревьев на Западном в Ростове-на-Дону

14 июля 2023, 10:59
Фото: Pxhere.com
Власти объяснили вырубку деревьев на Западном в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону провели вырубку деревьев в рамках реконструкции теплотрассы по улицам 2-я Краснодарская и Сказочная, сообщили в городской администрации.

Ранее горожане рассказали RostovGazeta об уничтожении около 12 деревьев на Западном. Речь идет о зеленой зоне вдоль офисов по улице 2-й Краснодарской, которая всегда являлась излюбленным местом для прогулок людей.

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Теперь пришел ответ на отправленный редакцией RostovGazeta запрос по этому поводу. Оказалось, что эти работы проводили в рамках реконструкции теплотрассы.

«Снесенные зеленые насаждения были расположены в охранной зоне коммуникаций тепловых сетей. Компенсационная посадка деревьев запланирована осенью 2023 года на территории Советского района с превышением 30% от количества сносимых», — говорится в ответе администрации.

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