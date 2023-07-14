Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Преступления были совершены в 2021–2022 годах. По информации управления, офицеры полиции в Белокалитвинском районе забирали деньги, которые выделяли на премии сотрудникам.
«Фигуранты обманывали подчиненных и собирали деньги, которые они получили в качестве премий», — сказано в сообщении. В результате по статье о мошенничестве возбудили уголовное дело, максимальное наказание составляет шесть лет колонии.
Ранее представители УК украли 30 млн рублей у жителей в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.