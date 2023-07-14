rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Изображение материала

Высокопоставленного полицейского заподозрили в хищении денег в Ростовской области

14 июля 2023, 09:34
Фото: 1MI
Высокопоставленного полицейского заподозрили в хищении денег в Ростовской области
В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего и действующего сотрудников ОМВД по подозрению в мошенничестве, сообщили в региональном УФСБ.

Преступления были совершены в 2021–2022 годах. По информации управления, офицеры полиции в Белокалитвинском районе забирали деньги, которые выделяли на премии сотрудникам.

Ростовчане пожаловались на мошенников, которые звонят, чтобы украсть деньги
Узнать подробнее

«Фигуранты обманывали подчиненных и собирали деньги, которые они получили в качестве премий», — сказано в сообщении. В результате по статье о мошенничестве возбудили уголовное дело, максимальное наказание составляет шесть лет колонии.

Ранее представители УК украли 30 млн рублей у жителей в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Ростовчане пожаловались на мошенников, которые звонят, чтобы украсть деньгиПомощник телефонных мошенников, обманувших пенсионерку на 2 млн рублей, задержанМошенники похитили почти 3 млн рублей, выдавая себя за работодателей
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Уголовное дело#Мошенничество#ОМВД#Полиция#Премии#Колония#Максимальное наказание#30 млн рублей#Жители#УК
Подпишитесь
Генерал Галаджев: как выходец из ростовской Нахичевани создавал социалистическую ГДР
Сегодня, 09:48
Госдума запретила жителям в Ростовской области менять пол
Сегодня, 08:28
Ростовчане заявили о затянувшемся двухлетнем ремонте школы № 44
Сегодня, 08:03
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за урагана до 15 июля
Сегодня, 07:45
ЖК «Измаильский экоквартал» предоставляет скидки на квартиры до 500 тысяч рублей
Вчера, 09:58