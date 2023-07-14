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Зарплаты сотрудникам администрации Ростова увеличат на 5,5% с 1 октября

14 июля 2023, 12:57
Фото: pxhere.com
Зарплаты сотрудникам администрации Ростова увеличат на 5,5% с 1 октября
Администрация Ростова увеличит зарплаты всем своим сотрудникам на 5,5% с 1 октября, соответствующее постановление подписал Алексей Логвиненко.

С 1 октября оклады и ставки сотрудников администрации Ростова увеличатся на 5,5%. Зарплату в госучреждении решили поднять в рамках ежегодной индексации.

Оплату труда повысят всем работникам администрации: руководителям, специалистам, служащим, техническому и обслуживающему персоналу. Деньги на эти цели казначейство ранее уже закладывало в свой бюджет.

В Ростовской области чиновникам и госслужащим поднимут их зарплаты с 1 октября
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Также в постановлении властей уточняется, что зарплату повысят и работникам муниципальных учреждений Ростова.

Ранее власти опровергли повышение зарплаты чиновникам в Ростовской области с 1 октября.

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