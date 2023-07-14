Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
С 1 октября оклады и ставки сотрудников администрации Ростова увеличатся на 5,5%. Зарплату в госучреждении решили поднять в рамках ежегодной индексации.
Оплату труда повысят всем работникам администрации: руководителям, специалистам, служащим, техническому и обслуживающему персоналу. Деньги на эти цели казначейство ранее уже закладывало в свой бюджет.
Также в постановлении властей уточняется, что зарплату повысят и работникам муниципальных учреждений Ростова.
Ранее власти опровергли повышение зарплаты чиновникам в Ростовской области с 1 октября.