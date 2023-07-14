Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
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Всего в этот день рассмотрели пять обращений, одно из них поступило от жителей Ворошиловского района. Они попросили благоустроить двор, где находятся четыре многоквартирных дома.
Обратившаяся ростовчанка пожаловалась на плохие дороги, требующую ремонта детскую площадку и отсутствие освещения. Из-за этого по ночам здесь собираются асоциальные личности.
Алексей Логвиненко рассказал, что уже провели обследование этой территории и определили объем работ.
«До 15 сентября пройдет ремонт внутриквартального проезда площадью 1,8 тысячи квадратных метров. Здесь установят скамейки, урны и светильники», — ответил глава городской администрации.
Он добавил, что к этому времени обновят и детский игровой комплекс.
Ранее стало известно, что до октября к нормативному состоянию приведут более 22 км трассы «Ростов — Ставрополь».