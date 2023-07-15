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Дети из Макеевки, забытые на вокзале Ростова, уедут в Свердловскую область 15 июля

15 июля 2023, 09:25
Фото: 1MI
Дети из Макеевки, забытые на вокзале Ростова, уедут в Свердловскую область 15 июля
Группу детей из Макеевки, забытую на вокзале в Ростове, отправили в ПВР, об этом сообщили в пресс-центре правительства Ростовской области.

Напомним, утром субботы, 15 июля, стало известно, что в Ростове-на-Дону на железнодорожном вокзале при пересадке забыли группу из 14 детей из Макеевки, которые направлялись в лагерь под Екатеринбургом. Дети остались на вокзале без путевок и документов, оставшихся у вожатых.

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Уже днем в пресс-центре донского правительства сообщили, что при пересадке в Ростове на вокзале остались не 14 детей, а 21 ребенок в сопровождении двух сопровождающих. В настоящий момент детей доставили в ПВР, чтобы они могли поесть и отдохнуть перед отправлением в Свердловскую область. Детей обещают отправить в лагерь вечером субботы на поезде.

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