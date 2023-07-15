Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Напомним, утром субботы, 15 июля, стало известно, что в Ростове-на-Дону на железнодорожном вокзале при пересадке забыли группу из 14 детей из Макеевки, которые направлялись в лагерь под Екатеринбургом. Дети остались на вокзале без путевок и документов, оставшихся у вожатых.
Уже днем в пресс-центре донского правительства сообщили, что при пересадке в Ростове на вокзале остались не 14 детей, а 21 ребенок в сопровождении двух сопровождающих. В настоящий момент детей доставили в ПВР, чтобы они могли поесть и отдохнуть перед отправлением в Свердловскую область. Детей обещают отправить в лагерь вечером субботы на поезде.