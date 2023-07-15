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До конца 2023 года в нормативное состояние приведут более 300 км донских дорог

15 июля 2023, 10:29
Фото: 1MI
До конца 2023 года в нормативное состояние приведут более 300 км донских дорог
В Ростовской области до конца 2023 года собираются привести в нормативное состояние более 300 километров автодорог, об этом сообщили в пресс-службе донского Минтранспорта.

Власти рассказали, что до конца 2023 года до нормативного состояния собираются довести более 300 километров дорог. После завершения работ власти рассчитывают на повышение транспортной доступности жилых районов и важных объектов инфраструктуры региона.

По словам представителей Минтранспорта, основной целью реализации нацпроекта является повышение показателей безопасности движения автомобилей, а потому все работы по обустройству донских дорог проводят комплексно. Так, например, кроме ремонта дорожного покрытия обустраивают пешеходные переходы, светофоры с барьерными ограждениями, дорожными знаками, а также наносят новую разметку.

В Ростове для хороших дорог финансирование ремонта нужно увеличить в четыре раза
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Власти уточнили, что в настоящий момент в Ростовской области занимаются реализацией 17 транспортных объектов, обеспечивающих доступ к местам, привлекательным для туристов. Также ремонт проводят на 30 дорогах, ведущих к медучреждениям, 25 дорогах, обеспечивающих проезд к школам, детсадам и учреждениям досуга, еще обустраивают более 10 дорог к спортивным объектам.

Ранее стало известно, сколько Ростов должен тратить денег, чтобы в городе были хорошие дороги.

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