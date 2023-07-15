До конца 2023 года в нормативное состояние приведут более 300 км донских дорог

Власти уточнили, что в настоящий момент в Ростовской области занимаются реализацией 17 транспортных объектов, обеспечивающих доступ к местам, привлекательным для туристов. Также ремонт проводят на 30 дорогах, ведущих к медучреждениям, 25 дорогах, обеспечивающих проезд к школам, детсадам и учреждениям досуга, еще обустраивают более 10 дорог к спортивным объектам.