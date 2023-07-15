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Группу детей из Макеевки забыли на вокзале в Ростове-на-Дону в ночь на 15 июля

15 июля 2023, 06:16
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на вокзале забыли 14 детей, которые направлялись в лагерь под Екатеринбургом, сообщают СМИ.

«Известия» со ссылкой на источник пишет, что дети прибыли из Макеевки ДНР, чтобы сделать пересадку. Однако, по информации издания, поезд отправился на Урал без них.

«На вокзале дети находятся с ночи 15 июля. У них нет с собой путевок и документов, так как все это осталось у вожатых», — сообщило издание.

Мужчина в Ростовской области забыл своего ребенка на трассе М-4 «Дон»
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Отмечается, что группу детей хотят отправить другим поездом следующей ночью. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее мужчина в Ростовской области забыл своего ребенка на трассе М-4 «Дон». Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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