Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
«Известия» со ссылкой на источник пишет, что дети прибыли из Макеевки ДНР, чтобы сделать пересадку. Однако, по информации издания, поезд отправился на Урал без них.
«На вокзале дети находятся с ночи 15 июля. У них нет с собой путевок и документов, так как все это осталось у вожатых», — сообщило издание.
Отмечается, что группу детей хотят отправить другим поездом следующей ночью. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
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