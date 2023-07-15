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Коммунальщики в Ростове установили новый рекорд по сроку отключения горячей воды

15 июля 2023, 09:05
Фото: 1MI
Коммунальщики в Ростове установили новый рекорд по сроку отключения горячей воды
В Ростове коммунальщики установили новый рекорд отключения горячего водоснабжения, превзойдя результаты 2022 года, об этом сообщили местные СМИ.

Портал 1Rnd рассказал, что в Ростове у жителей некоторых домов уже два месяца отсутствует горячая вода. В центре и на Западном жилом массиве горячую воду отключили еще 15 мая, восстановление горячего водоснабжения должны были начать еще с 27 мая, но даже спустя два месяца не во все дома смогли вернуть горячую воду.

Массовые отключения горячей воды ожидаются в Ростове-на-Дону с 24 июля
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Уточняется, что даже в 2022 году в аналогичный период времени уже все участки теплосетей прошли гидравлические испытания и необходимый ремонт, после чего водоснабжение было восстановлено. Сейчас из-за продолжающихся работ на тепломагистралях нет точных сроков, когда официально закончится первый этап гидравлических испытаний для подготовки к будущему отопительному сезону.

Ранее стало известно, когда и где в Ростове ожидается новая волна отключений горячей воды.

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