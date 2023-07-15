Коммунальщики в Ростове установили новый рекорд по сроку отключения горячей воды

Уточняется, что даже в 2022 году в аналогичный период времени уже все участки теплосетей прошли гидравлические испытания и необходимый ремонт, после чего водоснабжение было восстановлено. Сейчас из-за продолжающихся работ на тепломагистралях нет точных сроков, когда официально закончится первый этап гидравлических испытаний для подготовки к будущему отопительному сезону.