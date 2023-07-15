Коммунальщики в Ростове установили новый рекорд по сроку отключения горячей воды

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Портал 1Rnd рассказал, что в Ростове у жителей некоторых домов уже два месяца отсутствует горячая вода. В центре и на Западном жилом массиве горячую воду отключили еще 15 мая, восстановление горячего водоснабжения должны были начать еще с 27 мая, но даже спустя два месяца не во все дома смогли вернуть горячую воду.
Уточняется, что даже в 2022 году в аналогичный период времени уже все участки теплосетей прошли гидравлические испытания и необходимый ремонт, после чего водоснабжение было восстановлено. Сейчас из-за продолжающихся работ на тепломагистралях нет точных сроков, когда официально закончится первый этап гидравлических испытаний для подготовки к будущему отопительному сезону.
Ранее стало известно, когда и где в Ростове ожидается новая волна отключений горячей воды.