Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
В понедельник, 17 июля, электричества не будет на улицах Вселенная, Галактическая, Венеры, Космическая, Гершеля, в переулках Астрономический, Кратерный, Небесный, Оптический, Атмосферный, Зодиакальный. Также это коснется улиц Кумженская, Береговая, 2-я Причальная, 4-я Причальная, 5-я Причальная.
Во вторник ограничения введут на улицах 25-я линия, 27-я линия, Богданова, Подвойского, Листопадова. В среду обесточат улицы Стальского, Филимоновская, Борисоглебская, Иловайская.
В четверг ограничения введут на улицах Коммунаров, проспекте 40 Лет Победы, в переулках Кривошлыковский и Железноводский.
Ранее в Ростовской области на объектах энергоснабжения ввели особый режим из-за дождей.