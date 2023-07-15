В понедельник, 17 июля, электричества не будет на улицах Вселенная, Галактическая, Венеры, Космическая, Гершеля, в переулках Астрономический, Кратерный, Небесный, Оптический, Атмосферный, Зодиакальный. Также это коснется улиц Кумженская, Береговая, 2-я Причальная, 4-я Причальная, 5-я Причальная.