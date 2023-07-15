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Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 17 и по 23 июля

15 июля 2023, 05:02
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на следующей неделе, с 17 по 23 июля, продолжат отключать электричество, что затронет большое число улиц, сообщает «Донэнерго».

В понедельник, 17 июля, электричества не будет на улицах Вселенная, Галактическая, Венеры, Космическая, Гершеля, в переулках Астрономический, Кратерный, Небесный, Оптический, Атмосферный, Зодиакальный. Также это коснется улиц Кумженская, Береговая, 2-я Причальная, 4-я Причальная, 5-я Причальная.

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Во вторник ограничения введут на улицах 25-я линия, 27-я линия, Богданова, Подвойского, Листопадова. В среду обесточат улицы Стальского, Филимоновская, Борисоглебская, Иловайская.

В четверг ограничения введут на улицах Коммунаров, проспекте 40 Лет Победы, в переулках Кривошлыковский и Железноводский.

Ранее в Ростовской области на объектах энергоснабжения ввели особый режим из-за дождей.

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