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Мать одного из забытых на вокзале детей в Ростове-на-Дону рассказала об истерике

15 июля 2023, 06:57
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону истерика девочки могла стать причиной того, что на вокзале забыли группу детей, сообщают СМИ.

Ранее издания писали, что прибывшие из Макеевки в Ростов-на-Дону дети должны были отправиться в лагерь под Екатеринбургом, но 14 человек якобы забыли. Говорилось, что они остались на вокзале в донской столице, но официального подтверждения этой информации не было.

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«Мать забытого ребенка рассказала, что у одной из девочек началась истерика, поэтому вызвали ее родителей. Позже приехала ее мама и забрала. Самая старшая по этим группам схватила список детей и уехала. А эти дети остались», — пишет «РЕН ТВ».

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