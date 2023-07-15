Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 07:01
Ранее издания писали, что прибывшие из Макеевки в Ростов-на-Дону дети должны были отправиться в лагерь под Екатеринбургом, но 14 человек якобы забыли. Говорилось, что они остались на вокзале в донской столице, но официального подтверждения этой информации не было.
«Мать забытого ребенка рассказала, что у одной из девочек началась истерика, поэтому вызвали ее родителей. Позже приехала ее мама и забрала. Самая старшая по этим группам схватила список детей и уехала. А эти дети остались», — пишет «РЕН ТВ».
Читайте также о том, как мужчина в Ростовской области забыл своего ребенка на трассе М-4 «Дон». С материалом можно ознакомиться по ссылке.