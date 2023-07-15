Ранее издания писали, что прибывшие из Макеевки в Ростов-на-Дону дети должны были отправиться в лагерь под Екатеринбургом, но 14 человек якобы забыли. Говорилось, что они остались на вокзале в донской столице, но официального подтверждения этой информации не было.