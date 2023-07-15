Минздрав хочет избавиться от части затрат на лечение дончан с редкими болезнями

Портал Dоnnеws со ссылкой на первого замминистра здравоохранения Ростовской области Елену Теплякову рассказал, что в 2023 году на лекарства для пациентов с орфанными болезнями выделили более 410 миллионов рублей, несмотря на то, что людей с подобными заболеваниями всего несколько сотен. При этом уже в 2024 году на обеспечение медикаментами этой категории пациентов потребуется не менее 509 миллионов рублей.