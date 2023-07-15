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Минздрав хочет избавиться от части затрат на лечение дончан с редкими болезнями

15 июля 2023, 12:25
Фото: pxhere.com
Минздрав хочет избавиться от части затрат на лечение дончан с редкими болезнями
Минздрав Ростовской области надеется перенести часть затрат на лечение дончан с редкими болезнями на федеральный бюджет, об этом рассказали донские СМИ.

Портал Dоnnеws со ссылкой на первого замминистра здравоохранения Ростовской области Елену Теплякову рассказал, что в 2023 году на лекарства для пациентов с орфанными болезнями выделили более 410 миллионов рублей, несмотря на то, что людей с подобными заболеваниями всего несколько сотен. При этом уже в 2024 году на обеспечение медикаментами этой категории пациентов потребуется не менее 509 миллионов рублей.

Орфанные заболевания — это редкие заболевания, затрагивающие небольшую часть популяции. Значительная часть этих недугов является генетической, а потому орфанные болезни сопровождают человека всю жизнь.

Елена Теплякова сообщила, что хотя бюджет региона пока справляется с тратами, вскоре Ростовской области может потребоваться помощь из федерального бюджета.

Причиной этого стало новое требование обследовать новорожденных на 36 редких заболеваний, действующее с 1 января текущего года. Благодаря мониторингу болезней удалось выявить 20 новых пациентов, которым требуется дорогостоящее лечение, а расходы бюджета выросли на 83 миллиона рублей. В ведомстве предполагают, что затраты продолжат увеличиваться.

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«Мы обращались в Минздрав РФ, чтобы лекарственное обеспечение хотя бы части пациентов в орфанными заболеваниями перешло на федеральный уровень», — рассказала Теплякова, добавив, что за первое полугодие 2023 года пациентов с орфанными заболеваниями прибавилось больше, чем регистрировали за весь прошлый год. Однако, несмотря на недостаток финансирования и санкции, пациенты продолжают получать лекарства, хотя иногда это происходит с двухмесячной задержкой.

Ранее донской Минздрав начал проверку онкодиспансера в Ростове из-за отсутствия лекарств.

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