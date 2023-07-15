Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
Местные жители во время прогулки заметили, что туалет остался без двери. Кто это мог сделать, остается загадкой, но официальной информации об этом не поступало.
При этом ранее горожане жаловались, что этот же туалет якобы списывал деньги с карты, но внутрь не пускал. Тогда жалобы появились в соцсетях.
Пользователи в комментариях написали, что туалеты в городе нужно сделать бесплатными. Другие напомнили, что вандалы в городе часто бьют стекла на остановках, а теперь добрались и до другого городского имущества.
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