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Неизвестные выбили дверь в туалете на набережной в Ростове-на-Дону

15 июля 2023, 05:37
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону неизвестные повредили установленный на набережной туалет и выбили дверь, сообщили горожане в соцсетях.

Местные жители во время прогулки заметили, что туалет остался без двери. Кто это мог сделать, остается загадкой, но официальной информации об этом не поступало.

При этом ранее горожане жаловались, что этот же туалет якобы списывал деньги с карты, но внутрь не пускал. Тогда жалобы появились в соцсетях.

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Пользователи в комментариях написали, что туалеты в городе нужно сделать бесплатными. Другие напомнили, что вандалы в городе часто бьют стекла на остановках, а теперь добрались и до другого городского имущества.

Читайте также о том, где в Ростове установлены общественные туалеты и почему ими никто не пользуется.

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