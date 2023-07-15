Поток автобусов в ЛДНР через Ростовскую область вырос в два раза с начала 2023 года

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
Александр Косолапов рассказал порталу ТАСС, что с начала года ежемесячно через Ростовскую область в ЛДНР, Запорожскую и Херсонскую области по трассе Р-280 «Новороссия» по маршруту «Ростов-на-Дону — Таганрог — граница с ДНР» проезжали около 9,2 тысячи автобусов. Эти показатели в два раза выше прошлогодних данных.
Косолапов рассказал, что и сейчас агентство автомобильного транспорта продолжает взаимодействовать с Минтранспорта новых регионов для улучшения транспортного сообщения между субъектами Российской Федерации.
Ранее в Ростовской области перевозчик отказался от исполнения муниципального контракта на маршрут общественного транспорта, чтобы возить военных в ДНР.