Поток автобусов в ЛДНР через Ростовскую область вырос в два раза с начала 2023 года

Александр Косолапов рассказал порталу ТАСС, что с начала года ежемесячно через Ростовскую область в ЛДНР, Запорожскую и Херсонскую области по трассе Р-280 «Новороссия» по маршруту «Ростов-на-Дону — Таганрог — граница с ДНР» проезжали около 9,2 тысячи автобусов. Эти показатели в два раза выше прошлогодних данных.