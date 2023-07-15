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Поток автобусов в ЛДНР через Ростовскую область вырос в два раза с начала 2023 года

15 июля 2023, 16:40
Фото: pxhere.com
Поток автобусов в ЛДНР через Ростовскую область вырос в два раза с начала 2023 года
С начала 2023 года поток пассажирских автобусов в новые субъекты России через Ростовскую область увеличился в два раза, об этом сообщил директор ростовского филиала «Агентства автомобильного транспорта» в Южном федеральном округе» Александр Косолапов.

Александр Косолапов рассказал порталу ТАСС, что с начала года ежемесячно через Ростовскую область в ЛДНР, Запорожскую и Херсонскую области по трассе Р-280 «Новороссия» по маршруту «Ростов-на-Дону — Таганрог — граница с ДНР» проезжали около 9,2 тысячи автобусов. Эти показатели в два раза выше прошлогодних данных.

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Косолапов рассказал, что и сейчас агентство автомобильного транспорта продолжает взаимодействовать с Минтранспорта новых регионов для улучшения транспортного сообщения между субъектами Российской Федерации.

Ранее в Ростовской области перевозчик отказался от исполнения муниципального контракта на маршрут общественного транспорта, чтобы возить военных в ДНР.

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