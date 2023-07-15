Роспотребнадзор Ростовской области рассказал дончанам, как защититься от энтеровируса

Для того, чтобы не заболеть, в качестве профилактики дончанам напоминают соблюдать гигиену, мыть руки после посещения уборной, перед едой и по возвращению с улицы, не пить водопроводную воду и воду, способную стать источником заражения. Кроме того, жителям Ростовской области рекомендуется регулярно проветривать помещения и не забывать о влажной уборке, использовать при приготовлении пищи отдельные ножи и доски под каждый тип продуктов, а также следить за состоянием продуктов, не хранить вместе сырую и готовую пищу и не купаться в открытых водоемах.