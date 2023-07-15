Роспотребнадзор Ростовской области рассказал дончанам, как защититься от энтеровируса

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
В ведомстве рассказали, что с начала года энтеровирусными инфекциями заболели уже трое дончан. Этот показатель аналогичен тому, что регистрировали за первые половину 2022 года. В Роспотребнадзоре утверждают, что распространению болезни помешали вовремя проведенные противоэпидемические мероприятия.
Для того, чтобы не заболеть, в качестве профилактики дончанам напоминают соблюдать гигиену, мыть руки после посещения уборной, перед едой и по возвращению с улицы, не пить водопроводную воду и воду, способную стать источником заражения. Кроме того, жителям Ростовской области рекомендуется регулярно проветривать помещения и не забывать о влажной уборке, использовать при приготовлении пищи отдельные ножи и доски под каждый тип продуктов, а также следить за состоянием продуктов, не хранить вместе сырую и готовую пищу и не купаться в открытых водоемах.
В случае обнаружения у себя насморка, кашля, сыпи на стопах и ладонях, а также высокой температуры дончанам рекомендуют обратиться за помощью врачей.
Ранее в Каменске-Шахтинском в воде обнаружили энтерококки.