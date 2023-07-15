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Ростовчане заявили о полуторачасовом ожидании автобусов вечером

15 июля 2023, 06:04
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону толпа людей больше часа не могла уехать на автобусе №49 с остановки на площади Ленина, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

По словам ростовчан, ожидание заняло более 1,5 часа, из-за чего скопилось большое количество людей. Некоторый от усталости сидели на ступеньках.

«Уже четвертую неделю вечером беда с транспортом, с Ворошиловского невозможно уехать. Каждый день ездить на такси — это дорого», — жалуются горожане.

В Ростове закуплены новые автобусы за 625 млн для маршрутов 94 и 96
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Пользователи в комментариях написали, что и в других районах есть транспортные проблемы.

«Про Военвед вообще забыли, транспорт мало того, что в печальном состоянии, так иногда его и вовсе нет», — заявили ростовчане.

«Скидываемся по четыре человека на такси, до самой дальней точки, выходит чуть дороже, чем на автобусе. Так и живем», — пишут местные жители.

Ранее стало известно, что в Ростове закупили новые автобусы за 625 млн для маршрутов 94 и 96.

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