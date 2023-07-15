Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
По словам ростовчан, ожидание заняло более 1,5 часа, из-за чего скопилось большое количество людей. Некоторый от усталости сидели на ступеньках.
«Уже четвертую неделю вечером беда с транспортом, с Ворошиловского невозможно уехать. Каждый день ездить на такси — это дорого», — жалуются горожане.
Пользователи в комментариях написали, что и в других районах есть транспортные проблемы.
«Про Военвед вообще забыли, транспорт мало того, что в печальном состоянии, так иногда его и вовсе нет», — заявили ростовчане.
«Скидываемся по четыре человека на такси, до самой дальней точки, выходит чуть дороже, чем на автобусе. Так и живем», — пишут местные жители.
Ранее стало известно, что в Ростове закупили новые автобусы за 625 млн для маршрутов 94 и 96.