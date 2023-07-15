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Стали известны подробности ДТП со сгоревшей Audi в Таганроге

15 июля 2023, 13:01
Фото: 60.mchs.gov.ru
Стали известны подробности ДТП со сгоревшей Audi в Таганроге
В Таганроге 15 июля произошла авария с возгоранием автомобиля и двумя пострадавшими, об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, ранее стало известно, что в Восточном районе Таганрога произошла авария с возгоранием автомобиля.

В ГИБДД сообщили, что 15 июля в 00.35 мск на улице Пальмиро Тольятти, 1 произошла авария с участием двух автомобилей. 27-летний водитель Hyundai Accent при повороте налево не уступил дорогу Audi 100, за рулем которой находился 18–летний водитель. В итоге автомобили столкнулись, и Audi 100 отбросило на стойку дорожного знака и светофора, после чего машина загорелась.

В Таганроге ночью 15 июля после столкновения в ДТП сгорел автомобиль
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В результате аварии пострадала 16-летняя пассажирка и 41-летний пассажир Audi 100.

Полицейские выясняют обстоятельства аварии.

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