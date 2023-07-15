Стали известны подробности ДТП со сгоревшей Audi в Таганроге

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Напомним, ранее стало известно, что в Восточном районе Таганрога произошла авария с возгоранием автомобиля.
В ГИБДД сообщили, что 15 июля в 00.35 мск на улице Пальмиро Тольятти, 1 произошла авария с участием двух автомобилей. 27-летний водитель Hyundai Accent при повороте налево не уступил дорогу Audi 100, за рулем которой находился 18–летний водитель. В итоге автомобили столкнулись, и Audi 100 отбросило на стойку дорожного знака и светофора, после чего машина загорелась.
В результате аварии пострадала 16-летняя пассажирка и 41-летний пассажир Audi 100.
Полицейские выясняют обстоятельства аварии.