Стали известны подробности ДТП со сгоревшей Audi в Таганроге

В ГИБДД сообщили, что 15 июля в 00.35 мск на улице Пальмиро Тольятти, 1 произошла авария с участием двух автомобилей. 27-летний водитель Hyundai Accent при повороте налево не уступил дорогу Audi 100, за рулем которой находился 18–летний водитель. В итоге автомобили столкнулись, и Audi 100 отбросило на стойку дорожного знака и светофора, после чего машина загорелась.