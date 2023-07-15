Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
По данным «Известий», группа детей направлялась в лагерь «Бригантина», который расположен недалеко от Екатеринбурга. Издание уточнило, что они прибыли в Ростов из Макеевки в ДНР и должны были пересесть на другой поезд.
«Но состав уехал без 14 несовершеннолетних, которые ночью 15 июля остались на вокзале. Их путевки и паспорта уехали вместе с вожатыми», — сообщает издание.
Уточняется, что теперь детей хотят отправить на другом поезде следующей ночью. Официальных комментариев о случившемся не было, сейчас вся информация уточняется.
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