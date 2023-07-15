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Стало известно, как забыли 14 детей из Макеевки на вокзале в Ростове-на-Дону 15 июля

15 июля 2023, 06:42
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону забыли на вокзале 14 детей, которые ехали в лагерь, пишут СМИ.

По данным «Известий», группа детей направлялась в лагерь «Бригантина», который расположен недалеко от Екатеринбурга. Издание уточнило, что они прибыли в Ростов из Макеевки в ДНР и должны были пересесть на другой поезд.

«Но состав уехал без 14 несовершеннолетних, которые ночью 15 июля остались на вокзале. Их путевки и паспорта уехали вместе с вожатыми», — сообщает издание.

Группу детей из Макеевки забыли на вокзале в Ростове-на-Дону в ночь на 15 июля
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Уточняется, что теперь детей хотят отправить на другом поезде следующей ночью. Официальных комментариев о случившемся не было, сейчас вся информация уточняется.

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