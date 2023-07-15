В Ростове фирма оптовой продажи топлива накопила долги по зарплате на 1,3 млн рублей

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Сотрудники прокуратуры Ленинского района Ростова проверили соблюдение трудового законодательства компании, занятой в сфере продажи топлива оптом. Им удалось установить, что работодатель задолжал 10 сотрудникам зарплату более чем за два месяца работы на общую сумму свыше 1,3 миллиона рублей, хотя имел возможность оплатить труд своего персонала.
Прокуратура приняла меры реагирования, благодаря которым фирма устранила нарушения и погасила задолженность перед своими сотрудниками.
Ранее в Ростовской области экономисты предсказали, что через три года средняя зарплата в регионе вырастет до 62 тысяч рублей.