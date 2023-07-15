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В Ростове сотрудники ФСБ задержали бывшего вице-губернатора Рязанской области Грекова

15 июля 2023, 08:37
Фото: Правительство Рязанской области
В Ростове сотрудники ФСБ задержали бывшего вице-губернатора Рязанской области Грекова
В Ростове сотрудники московского управления ФСБ задержали бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова, об этом сообщил портал «Новая газета — Рязань».

По словам собственного источника издания, в четверг, 13 июля, в Ростове задержали бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова. Днем ранее арестовали и бывшего сенатора региона Ирину Петину. Операцию провели сотрудники московского управления ФСБ, а основанием для задержания, по предварительной информации, стало расследование дела о закупках медицинского оборудования.

В СУ СК РФ по Рязанской области уточняют, что Грекову предъявили обвинение в получении взяток в особо крупном размере в течение трех лет с 2018 года. Деньги подозреваемый якобы получал за содействие в получении контрактов.

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Сейчас правоохранители заняты расследованием дела, а следователи стараются выявить имущество обвиняемых для того, чтобы наложить арест для последующего возмещения ущерба бюджету региона.

Обращаем внимание, что не вся информация получила подтверждение в официальных источниках, данные будут уточняться.

Ранее в Ростовской области бывшего министра ЖКХ приговорили к пяти годам колонии.

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