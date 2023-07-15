Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
По словам собственного источника издания, в четверг, 13 июля, в Ростове задержали бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова. Днем ранее арестовали и бывшего сенатора региона Ирину Петину. Операцию провели сотрудники московского управления ФСБ, а основанием для задержания, по предварительной информации, стало расследование дела о закупках медицинского оборудования.
В СУ СК РФ по Рязанской области уточняют, что Грекову предъявили обвинение в получении взяток в особо крупном размере в течение трех лет с 2018 года. Деньги подозреваемый якобы получал за содействие в получении контрактов.
Сейчас правоохранители заняты расследованием дела, а следователи стараются выявить имущество обвиняемых для того, чтобы наложить арест для последующего возмещения ущерба бюджету региона.
Обращаем внимание, что не вся информация получила подтверждение в официальных источниках, данные будут уточняться.
Ранее в Ростовской области бывшего министра ЖКХ приговорили к пяти годам колонии.