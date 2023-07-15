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В Ростове в аварию на Чкаловском попал автобус №96, заполненный пассажирами

15 июля 2023, 16:13
Фото: 1MI
В Ростове в аварию на Чкаловском попал автобус №96, заполненный пассажирами
В Ростове в аварии с заполненным пассажирами автобусом №96 и легковым автомобилем пострадал водитель, об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.

В субботу, 15 июля, в 13.30 мск в Ростове 76-летняя водитель Opel Corsa ехала по переулку Сальскому в районе дома №35/40А и при повороте направо оказалась на полосе встречного движения, где столкнулась с автобусом «МАЗ». В момент аварии «МАЗ-103469» перевозил 18 пассажиров по маршруту №96 «Сельмаш — ГПЗ-10».

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После столкновения пожилой автомобилистке потребовалась помощь врачей, женщину доставили в медучреждение. О других пострадавших сообщений не поступало.

Ранее ростовчане рассказали, какие автобусы по вечерам приходится ждать более 1,5 часа, и кому приходится брать такси, чтобы доехать домой.

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