В Ростове в аварию на Чкаловском попал автобус №96, заполненный пассажирами

В субботу, 15 июля, в 13.30 мск в Ростове 76-летняя водитель Opel Corsa ехала по переулку Сальскому в районе дома №35/40А и при повороте направо оказалась на полосе встречного движения, где столкнулась с автобусом «МАЗ». В момент аварии «МАЗ-103469» перевозил 18 пассажиров по маршруту №96 «Сельмаш — ГПЗ-10».