В Ростове в аварию на Чкаловском попал автобус №96, заполненный пассажирами

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
В субботу, 15 июля, в 13.30 мск в Ростове 76-летняя водитель Opel Corsa ехала по переулку Сальскому в районе дома №35/40А и при повороте направо оказалась на полосе встречного движения, где столкнулась с автобусом «МАЗ». В момент аварии «МАЗ-103469» перевозил 18 пассажиров по маршруту №96 «Сельмаш — ГПЗ-10».
После столкновения пожилой автомобилистке потребовалась помощь врачей, женщину доставили в медучреждение. О других пострадавших сообщений не поступало.
Ранее ростовчане рассказали, какие автобусы по вечерам приходится ждать более 1,5 часа, и кому приходится брать такси, чтобы доехать домой.