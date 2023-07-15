В Ростове ветка рухнула на трамвай на Центральном рынке и ушибла прохожую

Posted Сегодня, 17:52
Published Сегодня, 17:52
Modified Сегодня, 17:54
Updated Сегодня, 17:54
Telegram-канал «Ростов Главный» сообщил, что днем в субботу, 15 июля, на улице Станиславского с аварийного дерева рухнула ветка. Ветвь приземлилась прямо на проезжающий под деревом трамвай, после чего упала вниз, задев ногу женщину, которая стояла рядом с трамвайными путями. По словам авторов канала, прохожая получила ушиб.
О других повреждениях или ущербе в сообществе ничего не сказали. Обращаем внимание, что информация о пострадавшей прохожей пока не подтвердилась, данные уточняются.
Ранее стало известно, что к концу 2023 года в Левенцовке построят шесть километров трамвайных путей.