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В Ростове ветка рухнула на трамвай на Центральном рынке и ушибла прохожую

15 июля 2023, 17:52
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове ветка рухнула на трамвай на Центральном рынке и ушибла прохожую
В Ростове прохожая пострадала при падении ветки с дерева у Павильона №2 на Центральном рынке, об этом сообщили в городском Telegram-канале.

Telegram-канал «Ростов Главный» сообщил, что днем в субботу, 15 июля, на улице Станиславского с аварийного дерева рухнула ветка. Ветвь приземлилась прямо на проезжающий под деревом трамвай, после чего упала вниз, задев ногу женщину, которая стояла рядом с трамвайными путями. По словам авторов канала, прохожая получила ушиб.

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О других повреждениях или ущербе в сообществе ничего не сказали. Обращаем внимание, что информация о пострадавшей прохожей пока не подтвердилась, данные уточняются.

Фото: Telegram-канал «Ростов Главный»

Ранее стало известно, что к концу 2023 года в Левенцовке построят шесть километров трамвайных путей.

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