В Ростове ветка рухнула на трамвай на Центральном рынке и ушибла прохожую

Telegram-канал «Ростов Главный» сообщил, что днем в субботу, 15 июля, на улице Станиславского с аварийного дерева рухнула ветка. Ветвь приземлилась прямо на проезжающий под деревом трамвай, после чего упала вниз, задев ногу женщину, которая стояла рядом с трамвайными путями. По словам авторов канала, прохожая получила ушиб.