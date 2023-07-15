В Ростовской области бросают на вокзале детей и ищут взяточников из других регионов

Posted 15 июля 2023, 17:02
Published 15 июля 2023, 17:02
Modified 15 июля 2023, 17:04
Updated 15 июля 2023, 17:04
Пресс-служба Следственного управления СК РФ по Ростовской области сообщила о том, что в Волгодонске поместили под стражу подозреваемого по делу о гибели человека в результате причинения тяжкого вреда здоровью.
Согласно данным следователей, 11 июля житель Волгодонска выпивал со своей сожительницей, когда пара решила выяснить отношения. Ссора переросла в драку, и вот уже подозреваемый жестоко избивал свою 55-летнюю возлюбленную. Она скончалась от полученных травм.
Мужчина сознался в содеянном, сейчас по решению суда подозреваемого поместили под стражу.
В субботу, 15 июля, СМИ стало известно, что на днях в Ростове задержали бывшего замгубернатора Рязанской области Игоря Грекова.
В операции, по данным источника, участвовали сотрудники московского управления ФСБ, которые также задержали бывшего сенатора Рязанской области Ирину Петину. Основанием для задержания стало расследование дела о закупках медицинского оборудования.
В Следственном управлении по Рязанской области рассказали, что Грекова подозревают во взяточничестве. По предварительной информации, с 2018 по 2021 годы мужчина получал от компаний деньги за помощь в победе в тендерах.
В настоящий момент ведется расследование, а сами следователи изучают имущество фигурантов дела для ареста и возмещения ущерба казне региона.
Пока информация о задержании в Ростове не получила подтверждение, данные будут дополняться.
Главной новостью дня стали «брошенные» на ростовском железнодорожном вокзале дети из Макеевки, расположенной в ДНР.
Ночью на 15 июля в Ростов прибыли дети, которые отправлялись на отдых в лагерь под Екатеринбургом. Однако, по данным СМИ, во время пересадки вожатые и сопровождающие не уследили и оставили в здании вокзала 14 детей без путевок и документов.
Спустя время мать одного из забытых детей рассказала, что у одной из несовершеннолетних случилась истерика от произошедшего, и в Ростов немедленно вызвали ее родителей. Мама забрала испуганную девочку и уехала.
«Самая старшая по этим группам схватила список детей и уехала. А эти дети остались», — цитирует слова мамы одного из детей «РЕН ТВ».
Уже позже в донском правительстве подтвердили, что детей действительно забыли, однако их было не 14, а 21, кроме того, дети находились на вокзале вместе с двумя сопровождающими.
Сейчас всех детей отправили в ПВР, чтобы они могли поесть и отдохнуть перед отъездом, уже вечером несовершеннолетних отправят в Свердловскую область на поезде.