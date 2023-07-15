Ночью на 15 июля в Ростов прибыли дети, которые отправлялись на отдых в лагерь под Екатеринбургом. Однако, по данным СМИ, во время пересадки вожатые и сопровождающие не уследили и оставили в здании вокзала 14 детей без путевок и документов.