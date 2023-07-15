В Ростовской области фельдшер добирается до своих 800 пациентов на скутере и тракторе

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
Телеканал «НТВ» рассказал о фельдшере Тамаре Журавлевой, которая трудится в сфере здравоохранения уже 58 лет, обеспечивая медицинскую помощь 800 своим пациентам.
По словам самой заведующей ФАП хутора Нижнемитякин, в свои 76 лет она преодолевает десятки километров в любое время дня и ночи, чтобы помочь односельчанам. Тамара Васильевна утверждает, что знает год рождения каждого своего пациента и выезжает на помощь вне зависимости от сезона и времени суток, используя для передвижения скутер, автомобиль или трактор, если дорога становится вязкой и непроходимой.
По словам женщины, за последние годы работы она меняет уже третий скутер, а в районной больнице ее ежегодное количество приемов уже превысило шесть тысяч обращений в год. Фельдшер никому не отказывает: делает капельницы и уколы, зашивает раны, вырывает больные зубы и принимает роды.
Тамара Журавлева утверждает, что давно обращается к местным органам власти с просьбой засыпать ямы на дорогах, чтобы облегчить ей поездки к пациентам, однако ответа на ее просьбу так и не поступило.
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