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В Ростовской области фельдшер добирается до своих 800 пациентов на скутере и тракторе

15 июля 2023, 15:58
Фото: ngc.organizations.mchs.gov.ru
В Ростовской области фельдшер добирается до своих 800 пациентов на скутере и тракторе
В Ростовской области заведующая ФАП хутора Нижнемитякин Тамара Журавлева в свои 76 лет добирается до пациентов на скутере, личном автомобиле и тракторе, историю фельдшера рассказали СМИ.

Телеканал «НТВ» рассказал о фельдшере Тамаре Журавлевой, которая трудится в сфере здравоохранения уже 58 лет, обеспечивая медицинскую помощь 800 своим пациентам.

По словам самой заведующей ФАП хутора Нижнемитякин, в свои 76 лет она преодолевает десятки километров в любое время дня и ночи, чтобы помочь односельчанам. Тамара Васильевна утверждает, что знает год рождения каждого своего пациента и выезжает на помощь вне зависимости от сезона и времени суток, используя для передвижения скутер, автомобиль или трактор, если дорога становится вязкой и непроходимой.

Фото: соцсети

По словам женщины, за последние годы работы она меняет уже третий скутер, а в районной больнице ее ежегодное количество приемов уже превысило шесть тысяч обращений в год. Фельдшер никому не отказывает: делает капельницы и уколы, зашивает раны, вырывает больные зубы и принимает роды.

Тамара Журавлева утверждает, что давно обращается к местным органам власти с просьбой засыпать ямы на дорогах, чтобы облегчить ей поездки к пациентам, однако ответа на ее просьбу так и не поступило.

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