В Ростовской области фельдшер добирается до своих 800 пациентов на скутере и тракторе

По словам самой заведующей ФАП хутора Нижнемитякин, в свои 76 лет она преодолевает десятки километров в любое время дня и ночи, чтобы помочь односельчанам. Тамара Васильевна утверждает, что знает год рождения каждого своего пациента и выезжает на помощь вне зависимости от сезона и времени суток, используя для передвижения скутер, автомобиль или трактор, если дорога становится вязкой и непроходимой.