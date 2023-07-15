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В Ростовской области пробка растянулась на 17 километров по М-4 «Дон» из-за ДТП

15 июля 2023, 11:11
Фото: pxhere.com
В Ростовской области затор растянулись на 17 километрах М-4 «Дон» в Каменском районе
В Ростовской области из-за ДТП на М-4 «Дон» в Каменске-Шахтинском появились заторы протяженностью около 17 километров, данные об этом появились в системе «Яндекс Карты».

Днем в субботу, 15 июля, автомобилисты, проезжающие трассу М-4 «Дон» в Каменском районе, сообщили об аварии, ставшей причиной серьезных пробок.

«По М-4 в районе Каменска-Шахтинского в сторону Москвы пробка, не доезжая поста ГАИ авария: левая полоса и средняя. Крайняя правая открыта для проезда», — сообщила одна из водителей.

Карты подтвердили данные о том, что на 932-м километре М-4 «Дон» произошла авария, спровоцировавшая восьмибалльную пробку на участке с 931-го по 935-й километр трассы. На проезд участка протяженностью 3,4 километра требуется не менее 16 минут.

Фото: Яндекс Карты

Кроме того, затор в Каменске стал причиной пробок на М-4 в северном направлении. На отдельных участках М-4 «Дон» между 932-м и 949-м километрами фиксируются пробки до восьми баллов, под Верхнеговейным хутором сообщают о еще одной аварии.

Фото: Яндекс Карты

Подробности ДТП пока неизвестны, данные будут уточняться.

Ранее водителей предупредили об опасностях на дорогах Ростовской области во время штормового предупреждения 14 и 15 июля.

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