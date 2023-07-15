В Ростовской области пробка растянулась на 17 километров по М-4 «Дон» из-за ДТП

Кроме того, затор в Каменске стал причиной пробок на М-4 в северном направлении. На отдельных участках М-4 «Дон» между 932-м и 949-м километрами фиксируются пробки до восьми баллов, под Верхнеговейным хутором сообщают о еще одной аварии.