В Ростовской области пробка растянулась на 17 километров по М-4 «Дон» из-за ДТП

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Днем в субботу, 15 июля, автомобилисты, проезжающие трассу М-4 «Дон» в Каменском районе, сообщили об аварии, ставшей причиной серьезных пробок.
«По М-4 в районе Каменска-Шахтинского в сторону Москвы пробка, не доезжая поста ГАИ авария: левая полоса и средняя. Крайняя правая открыта для проезда», — сообщила одна из водителей.
Карты подтвердили данные о том, что на 932-м километре М-4 «Дон» произошла авария, спровоцировавшая восьмибалльную пробку на участке с 931-го по 935-й километр трассы. На проезд участка протяженностью 3,4 километра требуется не менее 16 минут.
Кроме того, затор в Каменске стал причиной пробок на М-4 в северном направлении. На отдельных участках М-4 «Дон» между 932-м и 949-м километрами фиксируются пробки до восьми баллов, под Верхнеговейным хутором сообщают о еще одной аварии.
Подробности ДТП пока неизвестны, данные будут уточняться.
Ранее водителей предупредили об опасностях на дорогах Ростовской области во время штормового предупреждения 14 и 15 июля.