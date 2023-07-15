В Ростовской области пьяный водитель спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
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В субботу, 15 июля, в 06.40 мск в Красном Сулине на улице Чкалова перевернулся автомобиль.
По предварительной информации, 30-летний водитель Hyundai Accent находился в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем транспортного средства. Он не смог справиться с управлением машиной, съехал на обочину встречной полосы движения, где транспортное средство опрокинулось.
В результате аварии пострадали трое пассажиров Hyundai 27, 29 и 34 лет. Их доставили в больницу в карете скорой помощи.
Автомобилистам напоминают, что вождение в пьяном виде запрещено законом и способно привести к трагедии.
Неделей раньше в ДТП с пьяным водителем погибли две его пассажирки.