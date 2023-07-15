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В Ростовской области пьяный водитель спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими

15 июля 2023, 14:32
Фото: УГИБДД по Ростовской области
В Ростовской области пьяный водитель спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими
В Красном Сулине нетрезвый водитель спровоцировал аварию с «перевертышем», трое его пассажиров попали в больницу, об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.

В субботу, 15 июля, в 06.40 мск в Красном Сулине на улице Чкалова перевернулся автомобиль.

По предварительной информации, 30-летний водитель Hyundai Accent находился в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем транспортного средства. Он не смог справиться с управлением машиной, съехал на обочину встречной полосы движения, где транспортное средство опрокинулось.

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В результате аварии пострадали трое пассажиров Hyundai 27, 29 и 34 лет. Их доставили в больницу в карете скорой помощи.

Автомобилистам напоминают, что вождение в пьяном виде запрещено законом и способно привести к трагедии.

Неделей раньше в ДТП с пьяным водителем погибли две его пассажирки.

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