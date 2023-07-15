В Ростовской области житель Каменска погиб под колесами поезда 14 июля

По предварительной информации, около 02.00 мск 39-летний житель Каменска-Шахтинского шел рядом с железнодорожными путями и решил перейти рельсы. Предположительно, пешеход был в наушниках, а также не смог увидеть приближающийся поезд. Грузовой состав сбил мужчину, нанеся ему травмы, несовместимые с жизнью.