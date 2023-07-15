В Ростовской области житель Каменска погиб под колесами поезда 14 июля

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Портал Rоstоv.ru рассказал, что в ночь на пятницу, 14 июля, в Ростовской области произошла трагедия — в Каменском районе поезд сбил мужчину средних лет.
По предварительной информации, около 02.00 мск 39-летний житель Каменска-Шахтинского шел рядом с железнодорожными путями и решил перейти рельсы. Предположительно, пешеход был в наушниках, а также не смог увидеть приближающийся поезд. Грузовой состав сбил мужчину, нанеся ему травмы, несовместимые с жизнью.
Спустя время к месту происшествия прибыли врачи, которые смогли только констатировать смерть мужчины.
Обращаем внимание, что официальной информации о произошедшем пока не поступало, данные уточняются.
Ранее жителю Новочеркасска чудом удалось выжить после столкновения с поездом.