В Таганроге ночью 15 июля после столкновения в ДТП сгорел автомобиль

Согласно комментарию от пресс-службы ГУ МЧС, они получили сообщение о пожаре в 00.39 мск, через шесть минут огонь был ликвидирован с помощью одно автоцистерны. О жертвах и пострадавших в пожаре в ведомстве не сообщили.