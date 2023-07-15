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В Таганроге ночью 15 июля после столкновения в ДТП сгорел автомобиль

15 июля 2023, 10:01
Фото: 12.mchs.gov.ru
В Таганроге ночью 15 июля во время ДТП загорелась машина
В Восточном районе Таганрога в ночь на 15 июля сгорел автомобиль, попавший в ДТП, об этом сообщили в соцсетях.

В сообществе «Таганрогское ДПС» в сети «ВКонтакте» появилась информация о ДТП, произошедшем в Восточном районе Таганрога ночью 15 июля.

По предварительной информации, около 00.40 мск на перекрестке улицы Морозова с Пальмиро Тольятти произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии один из автомобилей отбросило в опору светофора, после столкновения с которой машина загорелась.

Очевидцы сообщают, что пожарный автомобиль прибыл в течение пяти минут, а два автомобиля скорой помощи — в течение 40 минут.

Фото: «Таганрогское ДПС»

Согласно комментарию от пресс-службы ГУ МЧС, они получили сообщение о пожаре в 00.39 мск, через шесть минут огонь был ликвидирован с помощью одно автоцистерны. О жертвах и пострадавших в пожаре в ведомстве не сообщили.

Журналисты запросили комментарий об аварии в пресс-службе ГИБДД, данные будут обновляться по мере появления новой информации.

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