В Таганроге ночью 15 июля после столкновения в ДТП сгорел автомобиль

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:03
В сообществе «Таганрогское ДПС» в сети «ВКонтакте» появилась информация о ДТП, произошедшем в Восточном районе Таганрога ночью 15 июля.
По предварительной информации, около 00.40 мск на перекрестке улицы Морозова с Пальмиро Тольятти произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии один из автомобилей отбросило в опору светофора, после столкновения с которой машина загорелась.
Очевидцы сообщают, что пожарный автомобиль прибыл в течение пяти минут, а два автомобиля скорой помощи — в течение 40 минут.
Согласно комментарию от пресс-службы ГУ МЧС, они получили сообщение о пожаре в 00.39 мск, через шесть минут огонь был ликвидирован с помощью одно автоцистерны. О жертвах и пострадавших в пожаре в ведомстве не сообщили.
Журналисты запросили комментарий об аварии в пресс-службе ГИБДД, данные будут обновляться по мере появления новой информации.
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