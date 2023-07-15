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Житель Новочеркасска угнал автомобиль ради поездки в круглосуточный магазин

15 июля 2023, 18:17
Фото: pxhere.com
Житель Новочеркасска угнал автомобиль ради поездки в круглосуточный магазин
В Ростовской области житель Новочеркасска угнал чужой автомобиль, чтобы доехать до круглосуточного магазина, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

В субботу, 15 июля, в дежурную часть Отдела полиции №1 «Новочеркасское» поступило заявление от местного жителя, который сообщил об угоне своего автомобиля «ВАЗ-2114». 20-летний владелец рассказал, что припарковал автомобиль рядом с жилым домом, а через час транспортное средство исчезло.

Полицейские немедленно распространили ориентировки среди патрульных, благодаря чему в кратчайшие сроки удалось найти пропажу и подозреваемого в угоне.

По предварительной информации, 22-летний подозреваемый гулял по ночному городу, когда заметил припаркованный автомобиль. Мужчина убедился, что вокруг нет свидетелей, после чего выдавил заднее стекло, забрался в автомобиль, замкнул провода и уехал в круглосуточный магазин. На парковке рядом с супермаркетом подозреваемый встретил знакомого, с которым у него разгорелся конфликт.

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Мужчины привлекли внимание проезжающих мимо патрульных, которые заметили сходство подозреваемого с ориентировкой. Подозреваемого задержали и доставили в отдел, а похищенный автомобиль вернули владельцу.

Теперь в отношении угонщика завели дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения, меру пресечения определят после того, как он отбудет наказание за мелкое хулиганство.

Ранее 15-летний подросток забрал автомобиль родителей, чтобы покататься со сверстниками, и попал в ДТП.

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