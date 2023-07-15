Житель Новочеркасска угнал автомобиль ради поездки в круглосуточный магазин

По предварительной информации, 22-летний подозреваемый гулял по ночному городу, когда заметил припаркованный автомобиль. Мужчина убедился, что вокруг нет свидетелей, после чего выдавил заднее стекло, забрался в автомобиль, замкнул провода и уехал в круглосуточный магазин. На парковке рядом с супермаркетом подозреваемый встретил знакомого, с которым у него разгорелся конфликт.