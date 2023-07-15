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Житель Волгодонска до смерти забил сожительницу под действием алкоголя

15 июля 2023, 11:35
Фото: 1MI
Житель Волгодонска до смерти забил сожительницу под действием алкоголя
В Ростовской области заключили под стражу жителя Волгодонска, который до смерти избил свою сожительницу, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ региона.

Следователи представили версию, согласно которой во вторник, 11 июля, подозреваемый находился в частном доме на улице Главной в Волгодонске. Они с 55-летней сожительницей распивали спиртные напитки, когда между ними вспыхнула ссора. В итоге мужчина напал на сожительницу и жестоко избил ее, нанеся телесные повреждения, ставшие причиной ее гибели на месте происшествия.

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В ходе допроса дончанин полностью признал свою вину в произошедшем. Ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего. Сейчас подозреваемый находится под стражей, а следователям предстоит восстановить всю картину произошедшего.

Ранее мужчину, забившего сожительницу насмерть ремнем, осудили на шесть лет колонии.

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