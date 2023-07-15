Житель Волгодонска до смерти забил сожительницу под действием алкоголя

Следователи представили версию, согласно которой во вторник, 11 июля, подозреваемый находился в частном доме на улице Главной в Волгодонске. Они с 55-летней сожительницей распивали спиртные напитки, когда между ними вспыхнула ссора. В итоге мужчина напал на сожительницу и жестоко избил ее, нанеся телесные повреждения, ставшие причиной ее гибели на месте происшествия.