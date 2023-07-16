В Волгодонске на территории завода Атоммаш нашли полуразрушенное и бесхозное бомбоубежище. Долгое время оно было заброшено и уже успело прийти в упадок. «Дон 24» пишет, что объект не являлся муниципальной собственностью, так как принадлежал частному лицу.