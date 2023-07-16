Posted Сегодня, 18:37
Published Сегодня, 18:37
Modified Сегодня, 18:39
Updated Сегодня, 18:39
В Волгодонске на территории завода Атоммаш нашли полуразрушенное и бесхозное бомбоубежище. Долгое время оно было заброшено и уже успело прийти в упадок. «Дон 24» пишет, что объект не являлся муниципальной собственностью, так как принадлежал частному лицу.
Площадь бомбоубежища составляет 966 квадратных метров. Укрыться в теории там могут более двух тысяч человек.
Однако сейчас там отсутствуют вентиляция и электроснабжение. По зданию проходят трещины. Укрыться там на сегодняшний день не получится.
СМИ пишут, что прокуратура поручила Росимуществу принять сооружение на баланс и привести в надлежащее состояние.
Ранее RostovGazeta рассказала, как выглядят убежища, где предлагают прятаться ростовчанам.