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Бесхозное бомбоубежище нашли на территории завода Атоммаш в Ростовской области

16 июля 2023, 18:37
Фото: 1MI
В Ростовской области на территории завода Атоммаш нашли полуразрушенное бомбоубежище
В Ростовской области на территории завода Атоммаш нашли полуразрушенное бомбоубежище, пишут СМИ.

В Волгодонске на территории завода Атоммаш нашли полуразрушенное и бесхозное бомбоубежище. Долгое время оно было заброшено и уже успело прийти в упадок. «Дон 24» пишет, что объект не являлся муниципальной собственностью, так как принадлежал частному лицу.

Площадь бомбоубежища составляет 966 квадратных метров. Укрыться в теории там могут более двух тысяч человек.

Однако сейчас там отсутствуют вентиляция и электроснабжение. По зданию проходят трещины. Укрыться там на сегодняшний день не получится.

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СМИ пишут, что прокуратура поручила Росимуществу принять сооружение на баланс и привести в надлежащее состояние.

Ранее RostovGazeta рассказала, как выглядят убежища, где предлагают прятаться ростовчанам.

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#Алина Заярная#СМИ#Бомбоубежища#Новости#Волгодонск#Ростовская область#Ростов#Ростов-на-Дону
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