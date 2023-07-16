В Белоруссии сообщили, что крупная автоколонна ЧВК «Вагнер» пересекла границу страны в ночь на субботу, 15 июля. Туда въехали несколько легковых и грузовых автомобилей с номерами ДНР и ЛНР. Колонна проследовала на Осиповичи, и далее в деревню Цель. Там уже разбит палаточный лагерь «Вагнера».