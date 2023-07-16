rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Изображение материала

ЧВК «Вагнер» передислоцировалась в Белоруссию после мятежа в Ростове

16 июля 2023, 10:50
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
После выступлений в Ростове ЧВК "Вагнер" передислоцировалась в Белоруссию
После мятежа в Ростове ЧВК «Вагнер» передислоцировалась в Белоруссию, это произошло в ночь на субботу, 15 июля, пишут «Новые известия».

В Белоруссии сообщили, что крупная автоколонна ЧВК «Вагнер» пересекла границу страны в ночь на субботу, 15 июля. Туда въехали несколько легковых и грузовых автомобилей с номерами ДНР и ЛНР. Колонна проследовала на Осиповичи, и далее в деревню Цель. Там уже разбит палаточный лагерь «Вагнера».

Минобороны Белоруссии сообщило, что разработало «дорожную карту» сотрудничества с ЧВК «Вагнер». Она предусматривает совместные тренировки с белорусскими военными.

Президент РФ Путин назвал статус ЧВК «Вагнер» после мятежа в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Политологи утверждают, что из 50 тысяч бойцов, служивших в «Вагнере», в Белоруссию переедут не более 10%.

Ранее танк «Вагнера», застрявший в воротах ростовского цирка, передали в Минобороны РФ.

Читайте также:
Танк «Вагнера», застрявший в воротах ростовского цирка, передали в Минобороны РФКолонны ЧВК «Вагнер» заметили на трассе М-4 «Дон»Военкор Сладков заявил, что ЧВК «Вагнер» передала Минобороны склад в Ростове
#Алина Заярная#Спецоперация#СМИ#Общество#Мятеж Пригожина: что произошло в Ростове 24 июня#Ростов-на-Дону#Ростов#Украина
Подпишитесь
Мужчина с бетонным блоком напал на салон красоты в центре Ростова
Сегодня, 11:33
Количество китайских машин в таксопарках Ростова увеличилось в 10 раз
Сегодня, 11:07
Работник автомастерской в Ростове случайно загорелся и получил ожоги 30% тела
Сегодня, 10:01
Застрявших на вокзале в Ростове детей из ДНР отправили в лагерь в специальном вагоне
Сегодня, 09:39
Третий месяц в Ростове не могут найти пропавшую без вести 47-летнюю женщину
Сегодня, 09:34
Пьяный мужчина устроил стрельбу из-за громкой музыки у соседей в Ростовской области
Сегодня, 07:29