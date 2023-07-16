Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
В Белоруссии сообщили, что крупная автоколонна ЧВК «Вагнер» пересекла границу страны в ночь на субботу, 15 июля. Туда въехали несколько легковых и грузовых автомобилей с номерами ДНР и ЛНР. Колонна проследовала на Осиповичи, и далее в деревню Цель. Там уже разбит палаточный лагерь «Вагнера».
Минобороны Белоруссии сообщило, что разработало «дорожную карту» сотрудничества с ЧВК «Вагнер». Она предусматривает совместные тренировки с белорусскими военными.
Политологи утверждают, что из 50 тысяч бойцов, служивших в «Вагнере», в Белоруссию переедут не более 10%.
Ранее танк «Вагнера», застрявший в воротах ростовского цирка, передали в Минобороны РФ.