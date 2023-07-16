Напомним, 14 детей из ДНР прибыли в Ростов на поезде и должны были пересесть на другой состав. Однако по непонятной причине этого не произошло. В итоге дети остались в на вокзале в Ростове, а их документы вместе с вожатыми поехали в Екатеринбург.