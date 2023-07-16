Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Для отдыха детей разместили в гостинице «Ближняя дача». Как говорится в описании к этому месту, это загородный клуб, который находится недалеко от центра Ростова. Тихое место расположено на берегу озера Таловатое.
Пока не сообщается, как долго дети будут оставаться в Ростове. Накануне городская администрация сообщила, что дети были накормлены завтраком от компании РЖД. С ними сейчас двое сопровождающих.
Напомним, 14 детей из ДНР прибыли в Ростов на поезде и должны были пересесть на другой состав. Однако по непонятной причине этого не произошло. В итоге дети остались в на вокзале в Ростове, а их документы вместе с вожатыми поехали в Екатеринбург.