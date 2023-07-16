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Детей из Макеевки, застрявших на вокзале в Ростове, отвезли в загородный клуб

16 июля 2023, 06:52
Фото: Midjourney
Детей из Макеевки, застрявших на вокзале в Ростове, отвезли в загородный клуб
Детей, которых везли из Макеевки в детский лагерь в Екатеринбурге, разместили в ростовской гостинице, сообщается в Telegram-канале администрации Макеевки.

Для отдыха детей разместили в гостинице «Ближняя дача». Как говорится в описании к этому месту, это загородный клуб, который находится недалеко от центра Ростова. Тихое место расположено на берегу озера Таловатое.

Пока не сообщается, как долго дети будут оставаться в Ростове. Накануне городская администрация сообщила, что дети были накормлены завтраком от компании РЖД. С ними сейчас двое сопровождающих.

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Напомним, 14 детей из ДНР прибыли в Ростов на поезде и должны были пересесть на другой состав. Однако по непонятной причине этого не произошло. В итоге дети остались в на вокзале в Ростове, а их документы вместе с вожатыми поехали в Екатеринбург.

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